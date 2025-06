Abschied nach fünf Jahren: Vertrag von FCA-Verteidiger Robert Gumny wird nicht verlängert

Der FC Augsburg beginnt, seinen Kader auszusortieren. Einen, den es nun wie erwartet getroffen hat, ist der rechte Verteidiger Robert Gumny. Nach fünf Jahren läuft sein Vertrag beim Augsburger Bundesligisten am 30. Juni 2025 aus und wird nicht verlängert, wie der Verein nun mitteilte. Der Abschied vom 27-jährigen Polen hatte sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet, da er immer wieder verletzungsbedingt längere Zeit ausgefallen war.

Kreuzbandriss und Adduktorenverletzung machten Gumny Probleme

Im Jahr 2020 war Gumny von polnischen Erstligisten Lech Posen zum FCA gewechselt und entwickelte sich in seinen ersten beiden Spielzeiten als Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. Doch zunehmend lief es schlechter für den zurückhaltenden Fußballer, nach einem Kreuzbandriss 2024 schaffte er es nicht mehr, an sein vorheriges Leistungsniveau heranzukommen. Eine Adduktorenverletzung erschwerte zudem seine Rückkehr ins Team, die Konkurrenten auf seiner Position zogen an ihm vorbei. Die Systemumstellung von Viererkette auf Dreierkette tat ihr Übriges.

In der Dreierabwehrkette des FCA spielte Robert Gumny keine Rolle mehr

Gumny fand aus der Rolle des Ersatzspielers nicht mehr heraus, in der Saison 2024/2025 unter Trainer Jess Thorup spielte er angesichts der recht erfolgreichen Installierung der Dreierkette nahezu überhaupt keine Rolle mehr und kam nur zu sieben Einsätzen. Insgesamt absolvierte er in seinen fünf Jahren 106 Partien im Trikot des FCA und erzielte zwei Tore. Zu wenig, als dass es für eine Vertragsverlängerung beim FCA gereicht hätte.

