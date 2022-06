Rot mit weißen und grünen Streifen: FCA stellt neues Trikot vor

Der FC Augsburg hat das Trikot für die neue Saison vorgestellt. Die neue Arbeitskleidung soll bereits beim ersten Testspiel zum Einsatz kommen.

Es ist jeden Sommer eine der wichtigsten Fragen der Fans: Wie sieht das neue Trikot des FC Augsburg aus? Eine Antwort auf diese Frage hat der Bundesligist nun in den sozialen Medien gegeben: Darin wird in einem Video die neue Arbeitskleidung vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein rotes Trikot, dessen Grundton von grünen und weißen Querstreifen durchbrochen wird.

Dabei handelt es sich um das neue Heimtrikot des FCA, wie dem Post des Clubs zu entnehmen ist: "Rot Grün Weiß sind uns‘re Farben" sowie die Hashtags #Heimtrikot #Jersey #FCA #FCA1907 #fcaugsburg sind darin zu lesen. Damit soll die Verbundenheit des Vereins mit der Heimat ausgedrückt werden. Nach Auskunft des FC Augsburg werden die Trikots bereits beim ersten Testspiel gegen Schwaben Augsburg an den Spielern zu sehen sein.

Der FCA will selbstbewusster auftreten – und setzt auf Rot

In der vergangenen Saison war der FCA mit einem Trikot an den Start gegangen, das von grünen und roten Längsstreifen durchzogen war – nun wird der Rotanteil signifikant erhöht. Rote Trikots werden dem Vernehmen nach gemeinhin als aggressiver wahrgenommen – das wiederum würde zum Konzept des FCA passen, der unter dem neuen Trainer Enrico Maaßen selbstbewusster auftreten und mehr spielerische Akzente setzen will.

Das neue Auswärtstrikot ist derweil von der Grundfarbe Weiß geprägt. Die Ärmel setzen sich durch rote Querstreifen ab. Unterhalb des Kragens prangt auf der Rückseite eine Zirbelnuss sowie der lateinische Stadtname "Augusta Vindelicorum". Außerdem ist die Augsburger Skyline auf der Vorderseite zu sehen – die Stadt wird den FCA also auch bei seinen Auftritten bei Auswärtsspielen begleiten.

Niklas Dorsch präsentiert das neue Auswärtstrikot des FC Augsburg. Foto: FC Augsburg

Das Ausweichtrikot ist hingegen in Grau gehalten und orientiert sich in seinem Design an einem anderen Gebäude, das eine wichtige Bedeutung für den FC Augsburg hat: Es ist farblich angelehnt an die Fassaden des Verwaltungsgebäudes an der WWK Arena und des neuen Internats am Nachwuchsleistungszentrum.

Lesen Sie dazu auch

Zu kaufen gibt es das neue Heimtrikot ab Montag, 4. Juli, das Auswärtstrikot sowie das neue Ausweichtrikot werden ab dem 22. Juli im FCA-Online-Shop sowie im Fanshop an der Bahnhofstraße zu kaufen sein. (eisl)