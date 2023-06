FC Augsburg

18:00 Uhr

Trikot und Neuzugang: Der FCA zwischen Tradition und Moderne

Plus Der FC Augsburg präsentierte nicht nur sein neues Heim- und Auswärtstrikot, sondern gleich auch noch Neuzugang Tim Breithaupt vom Karlsruher SC.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Besser hätte das Timing des FC Augsburg nicht sein können. Wenige Minuten nachdem die FCA-Nachwuchs-Profis Aaron Zehnter und Mert Kömür das neue Heim- und Ausweichtrikot vorgestellt hatten, präsentierte der Bundesligist in der Filiale der VR-Bank Augsburg Handels- und Gewerbebank in der Augsburger Annastraße Neuzugang Tim Breithaupt.

Tim Breithaupt unterschrieb beim FCA bis 2028

Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler hatte am Vormittag seinen Medizincheck in Augsburg absolviert und kam direkt nach der Vertragsunterschrift in der WWK-Arena zu diesem Sponsoren-Termin. 2,5 Millionen Euro Ablöse wird der FCA an den Karlsruher SC überweisen. Beim Zweitligisten hatte Breithaupt noch bis 2024 Vertrag. Sein großes Ziel war aber die Bundesliga. Bis zuletzt hatte auch der VfL Wolfsburg um das Mittelfeld-Talent gebuhlt, doch am Ende hatte der FCA, der schon im Winter den 1,92 Meter großen Defensiv-Spieler umworben hatte, für Breithaupt die besseren Argumente. Vor allem eines: die Chance auf viel Einsatzzeit in der Bundesliga. "Es ging eine ganze Zeit hin und her. Ich wollte eigentlich von Anfang an hierher und bin froh, dass es jetzt geklappt hat", sagte er bei seinem ersten öffentlichen Termin für den FCA. Da trug er das weiße Heimtrikot. "Es fühlt sich gut an", sagte er mit einem Lachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen