Neue Folge Viererkette: Die Null steht fast ein bisschen zu gut beim FCA

Es war ein 0:0 der besseren Sorte, das sich der FC Augsburg und RB Leipzig am Freitagabend in der Augsburger Arena geliefert hatten. Es war das zweite torlose Remis in Folge nach dem Auftritt in Mainz. Erneut war die Abwehr des FCA sattelfest und ließ wenig Chancen zu, erneut war aber auch die Offensive der Schwachpunkt. Bezeichnend: Die Großchance zum 1:0 kurz vor Schluss vergab mit Frank Onyeka ein Defensivspieler. FCA-Trainer Jess Thorup, zu aktiven Zeiten Stürmer, reagierte mit einer ungewöhnlichen Problemaufbereitung und kündigte an, mit dem Nigerianer in der kommenden Woche Torschusstraining üben zu wollen. Zugleich war einer ein Thema, der gar nicht da war: Daniel Baier, Rekordspieler des FC Augsburg in der Bundesliga, wurde von den FCA-Fans wegen seiner Unterschrift als Sportkoordinator bei RB Leipzig heftig kritisiert. Über das Spiel und alle weiteren Themen sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Dass der Karriereschritt von Baier von den eingefleischten FCA-Fans kritisch gesehen werden würde, schien klar zu sein: Die organisierte Fanszene in Augsburg spart seit jeher nicht mit Kritik an dem sächsischen Erstligisten. Dass nun ausgerechnet „Mr. FCA“ einen Vertrag bei dem Klub unterschrieben hat, sorgte wenig überraschend für deutliche Spruchbänder. Wörtlich war zu lesen: „Die Werte unseres Vereins bespuckt, dein Charakter passt zum Kunstprodukt. Schäm dich, Dani Baier!“ Kritik, die die Viererkette - so viel sei vorab gesagt - in dieser Form nicht nachvollziehen kann.

Strafbefehl gegen FCA-Spieler: Das ist bekannt, das nicht

Aufsehen sorgte unter der Woche auch ein Bericht, wonach ein Spieler des FC Augsburg wegen eines Strafbefehls zwei Nächte in Untersuchungshaft verbringen musste. Der Vorwurf lautet unter anderem auf „eines von einer Bekannten des Beschuldigten angezeigten Sachverhalts mit sexuellem Hintergrund“. In der Viererkette ist zu hören, was bekannt ist - und warum der Name des Spielers in unserer Berichterstattung nicht genannt wird.

Ansonsten stand die vergangene Woche im Zeichen des Wiedersehens mit einem ehemaligen FCA-Spieler, der sein Glück in Glasgows gefunden zu haben scheint: Arne Engels spielte am Mittwoch gegen den FC Bayern und wird am Dienstag versuchen, trotz der Hinspielniederlage in die nächste Runde einzuziehen. Nach dem Spiel verriet der Belgier, wie er noch auf den FC Augsburg blickt und warum ihn seine Zeit beim FCA zu einem kompletten Spieler gemacht hat.