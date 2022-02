FC Augsburg

18:39 Uhr

Turbo-Fußballer Noah Sarenren Bazee ist der Edeljoker des FC Augsburg

Plus Noah Sarenren Bazee hatte bis zum 1:1 gegen Dortmund eine lange Leidenszeit hinter sich. Jetzt ist er fit. Trotzdem wird er wohl bei Arminia Bielefeld auf der Bank sitzen.

Von Robert Götz

Den Ball, mit dem Noah Sarenren Bazee sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison für den FC Augsburg erzielt hatte, wollte der 25-Jährige am späten Sonntagnachmittag gar nicht mehr hergeben. Nachdem er in der 78. Minute den 1:1-Ausgleich gegen Borussia Dortmund erzielt hatte, schnappte er sich die normierte Plastikkugel und verschwand in der Jubeltraube. Natürlich rückte er den Ball wieder raus und am Ende durfte sich Sarenren Bazee mit seinen Kollegen über den wichtigen Punkt im Abstiegskampf freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen