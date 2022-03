Trainer Sepp Steinberger muss den FCA II verlassen

Plus Die Wege der U23 des FC Augsburg und ihres Trainers Sepp Steinberger werden sich am Saisonende überraschend trennen.

„Wir haben uns darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden“, erklärte der 49-Jährige kurz und knapp . Dem gebürtigen Niederbayern, der in Augsburg vor seinem Engagement nur Insidern ein Begriff war, wird von (fast) allen Seiten ausgezeichnete Arbeit attestiert. Obwohl die Tätigkeit bei der zweiten Mannschaft eines Bundesligisten als nicht einfach gilt. Die Trainer sollen die Talente an den Profifußball heranführen, gleichzeitig muss aber auch der sportliche Erfolg stimmen.