Überraschende Wende: Felix Uduokhai wechselt doch zu Besiktas Istanbul

Eigentlich hatte Felix Udokhai Besiktas Istanbul Mitte Juli schon einen Korb gegeben. Doch jetzt scheint Uduokhai dem hartnäckigen Werben des türkischen Spitzenklubs doch erlegen zu sein. Nach Informationen unserer Redaktion soll Uduokhai auf Leihbasis mit einer Kaufverpflichtung nach Istanbul wechseln.

Uduokhai-Transfer kann FCA über sieben Millionen Euro bringen

Am Ende könnten sich die Gesamteinnahmen für den FC Augsburg auf über sieben Millionen Euro (Leihgebühr 500.000 Euro, fünf Millionen Euro Transfer plus Boni) belaufen. Zudem soll sich der FCA eine Beteiligung (20 Prozent) an einem möglichen Weiterverkauf gesichert haben. Der Wechsel soll nach bestandenem Medizincheck Montag oder Dienstag finalisiert werden. Uduokhai wird heute (15.30 Uhr) beim Saisonauftakt zu Hause gegen Werder Bremen nicht mehr im FCA-Kader stehen.

Besiktas Management-Berater, der ehemalige US-Nationalspieler Brad Friedel (der Torhüter absolvierte 81 Spiele für die US-Nationalmannschaft), soll extra nach Augsburg gekommen sein, um Uduokhai umzustimmen und den Deal auch mit dem FCA festzuzurren.

Im Juli hatte Felix Uduokhai Besiktas noch abgesagt

Schon im Juli soll sich der 26-jährige Innenverteidiger das Besiktas-Vereinsgelände in Istanbul persönlich angesehen haben. Schon damals war Uduokhai ein Wunschspieler von Besiktas-Trainer Giovanni van Bronckhorst. Besiktas kämpft derzeit um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. In der letzten Qualifikationsrunde gelang im Hinspiel am Donnerstag in der Schweiz beim FC Lugano ein 3:3. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt. In die Liga ist Besiktas mit zwei Siegen gestartet und steht an der Tabellenspitze. Anscheinend hat nun auch die sportliche Entwicklung Eindruck auf Uduokhai gemacht, aber es wird wohl auch finanzielle Gründe haben, warum er sich jetzt umentschieden hat.

FC Augsburg baut auf Keven Schlotterbeck

Schon im Juli 2023 hatte Uduokhai seinen Wechselwunsch geäußert. „Jetzt beginnt quasi die zweite Halbzeit für mich und es ist ein gutes Alter, um noch einmal etwas Neues zu beginnen, entweder im Ausland oder auch in der Bundesliga“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion im Vorbereitungstrainingslager im österreichischen Schladming. Weil der FCA den Innenverteidiger 2021 nach einem Leihjahr für sieben Millionen Euro fest vom VfL Wolfsburg geholt hatte, wollte man Uduokhai aber nur gegen eine entsprechende Ablösesumme ziehen lassen. Das schreckte wohl Interessenten ab. Einen Monat später die überraschende Wende: Uduokhai verlängerte seinen Vertrag beim FCA bis 2025 und spielte dann eine persönlich unheimlich stabile Saison. In 33 von 34 Bundesligapartien stand er auf dem Platz. Und wieder platzierte er seinen Wechselwunsch. Dieses Mal zieht er ihn wohl nach 124 Pflichtspielen für Augsburg auch durch.

Keven Schlotterbeck wurde als Ersatz für Felix Uduokhai schon geholt. Foto: Ulrich Wagner

Der FCA hatte schon im Vorfeld reagiert und Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg als Ersatz geholt. Schlotterbeck wird mit Jeffrey Gouweleeuw die Innenverteidigung gegen Bremen bilden.