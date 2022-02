Ukraine-Krise: FCA lässt WWK-Arena in Blau und Gelb strahlen

Der FCA bezieht Stellung zum Angriff Russlands auf die Ukraine: Die Arena des Bundesligisten wird am Donnerstag in den Nationalfarben der Ukraine strahlen.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird auch beim FC Augsburg mit Sorge verfolgt. Wie der Bundesligist mitteilte, wird der FCA ein "ein klares Bekenntnis zum friedlichen Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft" senden. Zum Zeichen der Solidarität wird die WWK Arena in Augsburg am Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb erstrahlen.

Dies sei ein wichtiges Statement in der Friedensstadt Augsburg, wie der FCA betonte: "Krieg oder Gewalt kann und darf kein Mittel sein, eigene Interessen durchzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine." Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine wird weltweit mit Bestürzung verfolgt und hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch sportpolitische Konsequenzen. So gab die Uefa bekannt, dass das Finale der Champions League nicht wie bisher geplant in St. Petersburg stattfinden wird. (AZ)

