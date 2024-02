Ultra-Proteste: Der Augsburger Weg kann als Vorbild dienen

Plus Auch die Ultras des FC Augsburg haben gegen den Investoren-Einstieg protestiert. Doch der lief anders ab als in anderen Bundesliga-Stadien.

Man kann von den Ultras halten, was man will. Jeder Klub hat seine eigene aktive Fanszene. Da gibt es Hohlköpfe, die etwa einen Kopf in ein Fadenkreuz montieren, wie jetzt bei Hannover geschehen. Das geht gar nicht. Auch in Augsburg ist man mit dem Wort „Bullenschweine“ weit über das Ziel hinausgeschossen.

Aktive Fanszene hat das Recht zu protestieren

Trotzdem haben die Ultras das Recht, dass sie genauso differenziert wie jede andere Ansammlung von Menschen betrachtet werden, die einer Leidenschaft nachgeht. Und die aktive Fanszene hat auch das Recht, ihre Anliegen öffentlich zu machen. Sie legen mit ihren Protesten und den Hinweisen auf Missstände im deutschen Fußball die Finger in mehrere Wunden. Protest gehört zur demokratischen Grundidee, und der muss nicht von einer Mehrheit ausgehen. Protest ist manchmal unangenehm. Das sieht man auf der Schiene oder auf der Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen