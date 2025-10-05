Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

Diese Geste konnte sich Sandro Wagner nicht verkneifen. Wahrscheinlich wäre es sonst zu ruhig um ihn und den FC Augsburg geworden. Der überzeugende 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hatte Diskussionen um den Trainer und seine Fähigkeiten rasch beendet. Wagner und sein Team hatten nach zuvor vier Niederlagen in Folge eindrucksvoll geliefert. Vor allem hatten sie die schwachen Leistungen gegen Mainz und Heidenheim vergessen lassen. Alles gut also?

