Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FC Augsburg: Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

FC Augsburg

Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

Der FC Augsburg zeigt gegen den VfL Wolfsburg eine starke Leistung und beendet die vier Partien andauernde Niederlagenserie. Der Trainer aber fällt mit einer Geste nach Schlusspfiff auf.
Von Marco Scheinhof
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Weg in die Kabine machte Augsburgs Trainer Sandro Wagner eine Geste an die Fans. Oder an seine Familie, wie er erklärt.
    Auf dem Weg in die Kabine machte Augsburgs Trainer Sandro Wagner eine Geste an die Fans. Oder an seine Familie, wie er erklärt. Foto: Christian Kolbert, Kolbert-Press

    Diese Geste konnte sich Sandro Wagner nicht verkneifen. Wahrscheinlich wäre es sonst zu ruhig um ihn und den FC Augsburg geworden. Der überzeugende 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hatte Diskussionen um den Trainer und seine Fähigkeiten rasch beendet. Wagner und sein Team hatten nach zuvor vier Niederlagen in Folge eindrucksvoll geliefert. Vor allem hatten sie die schwachen Leistungen gegen Mainz und Heidenheim vergessen lassen. Alles gut also?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden