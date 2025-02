Wo sich der FC Augsburg und Mainz 05 ähnlich sind

Allein die Ausgangslage ähnelte sich. Als der FSV Mainz 05 vor rund 20 Jahren erstmals in die Bundesliga aufstieg, trauten dem Klub nur wenige einen längeren Verbleib in der höchsten Spielkasse zu. Bis dahin standen die Mainzer als Synonym für Zweitklassigkeit. Ähnliches galt für den FC Augsburg. Auch dem Klub aus Bayerisch-Schwaben wurde nach dem Aufstieg im Sommer 2011 der unmittelbare Niedergang vorhergesagt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen beide Klubs aufeinander – einmal mehr in der Bundesliga. Nicht nur die Spielklasse eint die Vereine, ebenso gleichen sie sich in anderen Bereichen.

