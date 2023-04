FC Augsburg

Unentschieden in Frankfurt: Die Verfolger kommen dem FCA immer näher

Plus Eigentlich ist ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt durchaus als Erfolg zu werten. Doch der FC Augsburg braucht im Abstiegskampf endlich einen Sieg.

Als Schiedsrichter Frank Willenborg in der Deutschen-Bank-Arena das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg abgepfiffen hatte, da liefen die Spieler des FCA direkt zu ihren Fans zum Gästeblock. Rund 2000 hatten sie nach Frankfurt begleitet und die spendeten den Spielern nach dem 1:1 nun aufmunternden Applaus. Zwar reichte es auch im siebten Spiel in Folge nicht zum Sieg, doch diesmal hatten die FCA-Profis nicht wieder einmal einen Vorsprung verspielt, sondern sich nach dem 0:1-Rückstand durch ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj (25.) zurückgekämpft und durch einen akrobatischen Treffer von Ermedin Demirovic (58.) verdientermaßen einen Punkt mitgenommen.

Eintracht Frankfurt träumt immer noch vom SSC Neapel

Auf der anderen Seite trauten sich die Akteure mit dem Adler auf dem Trikot nicht so nahe ran an die Westkurve. Sie waren sich nicht so sicher, wie die nicht gerade zimperlichen Eintracht-Fans auf das neunte Spiel in Folge ohne Dreier reagieren würden. Zuerst gab es eine irgendwie bedrohlich wirkende Stille, dann gab es doch noch ein paar Klatscher. In Frankfurt träumt man immer noch von den Champions-League-Nächten, die erst mit den Achtelfinal-Aus gegen den SSC Neapel Mitte März endeten. Doch die Realität sieht anders aus. In der Bundesliga wartet man seit Februar auf einen Sieg. Mit 43 Punkten nach dem 30. Spieltag sinkt die Hoffnung, sich über das Alltagsgeschäft wiederum für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren zu können. Allerdings kann die Eintracht am Mittwoch mit einem Sieg beim VfB Stuttgart in das DFB-Pokalfinale einziehen.

