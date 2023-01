FC Augsburg

Unruhiges Trainingslager: Framberger geht, viele FCA-Spieler sind angeschlagen

Plus Das FCA-Trainingslager verläuft nicht geräuschlos. Personalwechsel stehen an, zudem plagen sich einige Akteure mit Problemen. Viel Arbeit für Maaßen.

Von Marco Scheinhof

Die Gruppe wird immer übersichtlicher. Gut, dass der FC Augsburg sieben Nachwuchsspieler mit nach Spanien ins Trainingslager genommen hat. Die Zahl der fitten Stammkräfte wurde am Dienstag nämlich deutlich kleiner als in den Tagen zuvor. In der Einheit am Morgen fehlten Iago, Reece Oxford, Elvis Rexhbecaj, Ruben Vargas, Fredrik Jensen und Marcel Lubik, sie werden allesamt auch am Mittwoch (15 Uhr) gegen Ferencvaros Budapest nicht dabei sein. Ebenso wie Niklas Dorsch, der zwar voll ins Training integriert ist, für den die Partie aber noch zu früh kommt. Der Mittelfeldspieler hofft darauf, am Samstag in der Generalprobe gegen den VfL Wolfsburg ein paar Einsatzminuten sammeln zu können, um sich wieder so langsam an die Intensität von Spielen zu gewöhnen. Auch Mergim Berisha wird am Mittwoch bestenfalls zu einem Kurzeinsatz kommen. Der Stürmer ist noch immer leicht erkältet, er hat einen Reizhusten.

