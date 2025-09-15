Der erste Dämpfer setzt Wagner und seinen FCA unter Druck

Der Saisonstart war kein leichter für den FC Augsburg. Auswärtsspiele in Freiburg und beim FC St. Pauli, dazwischen das einzige Heimspiel gegen den FC Bayern München. Das sind Aufgaben, die nicht zwangsläufig mit Punkten enden müssen. Die Augsburger haben drei Zähler gesammelt, was als Zwischenergebnis als zufriedenstellend gewertet werden kann. Die Aufbruchstimmung unter Sandro Wagner hat aber spätestens am Sonntagabend in Hamburg einen Dämpfer erhalten.
