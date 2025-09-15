Icon Menü
FC Augsburg unter Druck: Dämpfer für Trainer Sandro Wagner nach Niederlage beim FC St. Pauli

Kommentar

Der erste Dämpfer setzt Wagner und seinen FCA unter Druck

Die Niederlage beim FC St. Pauli tut dem FC Augsburg weh. Dennoch sehen sich die Verantwortlichen auf dem richtigen Weg. Der Druck allerdings wächst.
Marco Scheinhof
Von Marco Scheinhof
    •
    •
    •
    Sandro Wagner sah am Sonntag die Gelbe Karte, weil er einen zweiten Ball aufs Spielfeld geworfen hatte.
    Sandro Wagner sah am Sonntag die Gelbe Karte, weil er einen zweiten Ball aufs Spielfeld geworfen hatte. Foto: Christian Charisius, dpa

    Der Saisonstart war kein leichter für den FC Augsburg. Auswärtsspiele in Freiburg und beim FC St. Pauli, dazwischen das einzige Heimspiel gegen den FC Bayern München. Das sind Aufgaben, die nicht zwangsläufig mit Punkten enden müssen. Die Augsburger haben drei Zähler gesammelt, was als Zwischenergebnis als zufriedenstellend gewertet werden kann. Die Aufbruchstimmung unter Sandro Wagner hat aber spätestens am Sonntagabend in Hamburg einen Dämpfer erhalten.

