FCA-Trainer Wagner vor Pokalspiel in Halle: „Fahren nicht mit Kumpels in den Freizeitpark“

Jetzt wird es endlich ernst für den FC Augsburg und seinen neuen Trainer Sandro Wagner. Am Sonntag (Beginn 18 Uhr) steht das erste Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten an, die Pokalpartie beim Halleschen FC in Sachsen-Anhalt. Nach sechs Wochen Vorbereitung freut er sich auf das Duell im Osten. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach er über...

... die Vorbereitung: Wir haben uns in dieser Woche sehr im Detail bewegt, was unseren Gegner Halle und das Spiel am Sonntag betrifft. Wir haben unseren Jungs einen allgemeinen Überblick gegeben, auf welchen Gegner wir am Sonntag treffen, wie dessen Strukturen im offensiven und im defensiven Bereich sind und in den Umschaltphasen. Wir haben auch die Jungs mitentscheiden lassen, wie sie so eine Pokalreise sehen. Es muss ja ein Unterschied zur Bundesliga sein. Es war bisher eine gute und intensive Woche. Die Temperaturen waren entsprechend hoch. Von dem her mussten auch wir die Trainingszeit und den Trainingsumfang anpassen und haben viele Videositzungen gemacht. Es war eine gute Woche und die Jungs sind froh, wenn es jetzt losgeht.

... Marschrichtung für das Pokalspiel: Wenn man sich die Historie ansieht, ist der FCA sehr oft in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden. Wir wollen aufzeigen, wie viel drin sein kann im Pokal, wie man mit wenigen Spielen viel erreichen kann. Ein Ausrufezeichen setzen kann. Das hat man im vergangenen Jahr am VfB Stuttgart gesehen. Im Pokal hat man eine relativ kurze Zeitspanne, da musst du funktionieren, entsprechend sind die Sinne geschärft.

Sandro Wagner sieht Drittliga-Qualität beim Hallenschen FC

... über den Gegner Halle: Für Halle ist kein Vorteil, dass sie auf einen gegnerischen Trainer treffen, der die Regionalliga gut kennt. Gerade die Regionalliga Nordost ist extrem gut aufgestellt, es gibt eine hohe Qualität mit Topmannschaften. Halle hat dort eine gute Rolle gespielt, sind knapp an der Relegation gescheitert. Auch diese Saison sind sie gut rausgekommen. Drei Spiele, drei Siege, das ist nicht selbstverständlich in der Liga. Ich kenne die Regionalliga und viele Regionalligaspieler. Da gibt es kaum einen Unterschied zur vierten Liga. Halle ist für mich eigentlich ein Drittliga-Team mit Drittligaspielern. Dementsprechend muss man sie ernst nehmen. Wir als Trainerteam haben uns klar dazu bekannt, dass wir jeden Gegner total auseinandernehmen. Wir wissen sehr viel über den Gegner, wir werden selbstbewusst anreisen, aber auch mit einer gesunden Portion Demut. Wir müssen in der Leistungsbereitschaft ebenbürtig sein und bestenfalls ein paar Prozent drauflegen können.

...Schwächen von Halle: Sie sind sehr ballbesitzorientiert, haben die meisten Abschlüsse in der Regionalliga. Sie sind eine sehr dominante Mannschaft, mutig in der Restverteidigung. Aber wir haben schon ein paar Themen gefunden, wo wir ihnen weh tun können. Sie haben allerdings schon drei Ligaspiele hinter sich und stehen gut im Saft. Hoffentlich können wir mit einer guten Struktur und Einzelqualität das Spiel gewinnen.

Sandro Wagner hat „Bock“ auf das Pokalspiel

...über seine Gefühle vor dem Duell: Es gibt immer zwei Seiten von Druck, Ängstlichkeit spüre ich gar nicht, aber ich weiß, wir fahren nicht mit Kumpels in den Freizeitpark, sondern es wird ein Abend, an dem uns in allen Bereichen viel abverlangt wird. Wir schlagen als Verein mit einer komplett neuen Besetzung auf. Da hat man als Trainer ganz viele Gedanken im Kopf. Aber mir ist es lieber, wir fahren dort hin als zum 20. Vorbereitungsspiel. Ich fahre lieber wohin, wo ich weiß, dass es knallen kann. Darauf hab ich Bock. Sonst hätte ich das nicht gemacht mit dem FCA. Ich brauche wieder ein Wochenende, wo es ein bisschen knallt.

... die ostdeutsche Fußballszene: Ich mag den ostdeutschen Fußball sehr gern, ich finde ihn unfassbar geil. Grundsätzlich ist es eine coole Atmosphäre, eine giftige Atmosphäre. Ich freue mich richtig drauf.

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw trotz Handbruchs einsatzbereit

... über sein Personal: Jeffrey Gouweleeu kann spielen. Nach der Operation hat sofort sein OK gegeben. Er ist ein Krieger, so einen Kapitän wünscht man sich. Alexis Claude-Maurice braucht noch ein paar Tage. Er hat noch Schmerzen am Fuß. Ein Spieler muss frei sein. Kreative Spieler müssen frei sein und sich belasten können. Wir sind froh, dass es nicht dramatisch ist. Alexis wird in den nächsten Wochen wieder zu uns dazustoßen. Er ist ein besonderer und wichtiger Spieler für uns und freue mich, wenn er wieder da ist.

... zu einem möglichen Torwartwechsel im Pokal: Nein, das möchte ich nicht. Ich verstehe Trainer, die ihre Torhüter wechseln, aber ich bin kein Freund davon. Nichts gegen die Person, aber ich will einen Torhüter, der die ganze Saison spielt, für das Gesamtkonstrukt.

... zum Abgang von Henri Koudousso: Es war der Wunsch von Henri zu spielen. Ich bin für klare Kommunikation und konnte ihm nicht versprechen, wie viele Minuten er bekommt.

... seinen gesperrten Stürmer Essende: Es ist blöd, dass er fehlt, er würde uns extrem helfen mit seiner Qualität. Dafür kann nur er etwas, das weiß er auch. Ich weiß nicht, ob die Strafe mit vier Spielen Sperre nicht zu hart ist, aber das ist eher meine persönliche Enttäuschung, dass ich ihn nicht an Bord habe.

... Nachwuchstalent Aiman Dardari: Er muss sich noch ein bisschen anstrengen. Er ist ein Spieler aus dem eigenen Stall, den wir fördern wollen. Das geht aber nicht über ein paar Wochen, sondern über eine lange Zeit. Entweder spielt er bei uns oder wie heute in der zweiten Mannschaft gegen Nürnberg. Ein sehr aufmerksamer und klarer Junge.