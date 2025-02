Mit Philipp Tietz in der Startelf: So startet der FCA in Mönchengladbach

An diesem Wochenende hat Jess Thorup mehrere Anlässe zu feiern. Am Freitag wurde der Däne 55 Jahre alt und einen Tag später bestreitet er mit dem FC Augsburg sein 50. Bundesligaspiel. Sich selbst könnte er dabei ein Geschenk machen, sollte der Trainer mit dem FCA drei Punkte bei Borussia Mönchengladbach holen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Selbst bei einem Unentschieden hätte Thorup Grund zur Freude: Zum siebten Mal in Serie ungeschlagen zu bleiben, das hat der Klub in der Fußball-Bundesliga bislang noch nie geschafft.

Dank eines beeindruckenden Zwischenspurts, dank sechs Spielen in Serie ohne Niederlage und dank zwölf Punkten nach der kurzen Winterpause droht dem FCA in der Fußball-Bundesliga kaum noch Abstiegsgefahr. Sollte Augsburg gewinnen, würde es den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Zuversichtlich blickt Thorup auf die Begegnung bei der Borussia (8. Platz/34 Punkte). Das Selbstvertrauen sei nach der Serie an ungeschlagenen Partien groß, meint er.

Noch ist Thorup vorsichtig bei der Formulierung von Saisonzielen, die über den Klassenerhalt hinausgehen. Der 55-Jährige schließt aber nicht aus, dass sich seine Sicht in den nächsten ein, zwei Monaten verändern könnte. „Nach oben ist viel möglich“, sagt er und schiebt hinterher: „Wer weiß, wie weit das gehen kann.“ Derzeit gehe es darum, das Momentum zu behalten.

Fredrik Jensen erneut in der Startelf des FC Augsburg

In seiner Aufstellung verzichtet der FCA-Coach erwartungsgemäß auf größere Umbauten. Im Tor steht Finn Dahmen, davor verteidigen die drei Innenverteidiger Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw und Cédric Zesiger das Abwehrzentrum. Auf den Flügeln assistieren Marius Wolf (rechts) und Dimitrios Giannoulis (links). Auch das Mittelfeld besetzt Thorup mit jenen Spielern, die gegen RB Leipzig (0:0) einen Punkt geholt hatten. Defensiv sollen die beiden Sechser Kristijan Jakic und Frank Onyeka für Ordnung sorgen, offensiv sollen Fredrik Jensen und Alexis Claude-Maurice Torchancen kreieren.

Die einzige Veränderung ergibt sich im Angriff. Phillip Tietz wird im Römertrikot auflaufen und erhält diesmal den Vorzug vor Samuel Essende, der in den vergangenen vier Partien ohne Treffer geblieben war. Für Tietz ist es in der Bundesliga der erste Startelfeinsatz in diesem Jahr. Sein bislang letztes Tor hat er Anfang Dezember im Spiel bei Eintracht Frankfurt (2:2) erzielt.

So spielt der FC Augsburg

Startelf: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis - Jensen, Claude-Maurice - Tietz

Ersatzbank: Labrović (ETW), Rexhbecaj, Essende, Maier, Mounié, Schlotterbeck, Kömür, Banks, Meiser