FCA-Torwart Dahmen: „Stellen uns total dämlich an“

Hinter der Tribüne, im nördlichen Stadionumlauf, hatte die aktive Fanszene das erste „Ulrich-Biesinger-Tribünenfest“ organisiert. Und im VIP-Bereich der Augsburger Arena verbrachten die Europapokal-Helden von einst einen gemütlichen Abend, nachdem sich das erste internationale Spiel der Vereinsgeschichte zum zehnten Mal gejährt hatte. Zum Feiern war nicht allen zumute. Das 1:4-Debakel gegen den FSV Mainz 05 hallte nach. Fans und Beteiligte waren mit der Erwartung ins Stadion gekommen, gegen mäßig gestartete Mainzer den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Stattdessen wurden sie enttäuscht.
