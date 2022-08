FC Augsburg

Verleiht der FC Augsburg sein Millionen-Talent Ricardo Pepi?

Plus Der FCA will den Angreifer ausleihen und soll mit dem FC Groningen verhandeln. Ein weiteres Signal, dass der FCA bei dem 16-Millionen-Transfer Verbesserungsbedarf sieht.

Als am Mittwoch beim öffentlichen Training des FC Augsburg erstmals der frisch verpflichtete Angreifer Mergim Berisha auflief, fehlte ein anderer Offensivspieler, der Anfang des Jahres noch für viele Schlagzeilen gesorgt hatte. Der 19-jährige US-Amerikaner Ricardo Pepi stand nicht mit auf dem Platz – allerdings nicht wegen einer Verletzung. Der FC Augsburg wird wohl sein erst im Januar 2021 für rund 16 Millionen teuer erkauftes Supertalent verleihen. Im Gespräch ist der niederländische Erstligist FC Groningen. Pepi soll dort als Ersatz für den Norweger Jörgen Strand Larsen kommen, der in die Primera Division nach Spanien zu Celta Vigo wechseln will.

