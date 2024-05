Besser ist noch nicht gut genug für den FC Augsburg

Plus Bei Defensivarbeit und Engagement hat sich der FCA gegen den VfB Stuttgart gesteigert, der Weg zurück zum Erfolg ist noch nicht zu erkennen. Entsprechend zwiegespalten reagiert Trainer Thorup.

Da standen sie nun, die FCA-Spieler vor der unerschütterlichen rot-grün-weißen Fanwand, und wirkten ein wenig wie eine Mischung aus begossenen Pudeln und gefallenen Helden. Mit dem 0:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart hatten sie gerade ihre vierte Bundesliga-Niederlage in Serie eingesteckt, trotzdem erhielten sie nach ihrem letzten Heimspiel der Saison fast schon tröstenden Zuspruch von ihrer treuen Anhängerschaft. Augenfällig war trotzdem der starke Kontrast zu den mehr als 6000 frenetischen Stuttgarter Fans auf der gegenüberliegenden Seite, die ihrem Team, das sich nach diesem Sieg anschickt, noch die Vize-Meisterschaft in der Bundesliga zu erobern, mit ohrenbetäubendem Lärm huldigten.

Die Augsburger Kurve goutierte zwar deutlich, dass sich ihre Mannschaft im Vergleich zur vergangenen blamablen 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund gegen den VfB leistungsmäßig gesteigert hatte, allzu großer Überschwang war mit Blick auf das 0:1 trotzdem fehl am Platz. Mit der Niederlage dürfte der FCA die Europaplätze deutlich aus den Augen verloren haben, in der Tabelle besteht die Gefahr, über das Wochenende auf Rang zehn oder tiefer abzurutschen.