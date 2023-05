Verliert der FC Augsburg ein weiteres Top-Talent?

Plus In der vergangenen Spielzeit verließ hoffnungsvoller Nachwuchs den FC Augsburg. Nun soll mit Franjo Ivanovic ein weiteres Top-Talent vor den Absprung stehen.

Mit der Verpflichtung von Enrico Maaßen als Bundesligatrainer verknüpften die Verantwortlichen des FC Augsburg die Hoffnung, künftig verstärkt eigenen Nachwuchs ins Erstliga-Profiteam einzubauen. Die Realität in der laufenden Runde gestaltet sich jedoch anders, weit weniger euphorisch. Zwar debütierte Linksverteidiger Aaron Zehnter in dieser Saison, beim 1:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen wurde er kurz vor dem Ende eingewechselt; letztendlich bekommt der Nachwuchs aber kaum eine Chance.

Eigengewächse, die im Kader stehen, wurden verliehen, teils bereits zum wiederholten Mal. Lasse Günther (Jahn Regensburg/2. Liga), Lukas Petkov (Greuther Fürth/2. Liga), Maurice Malone (Wolfsberger AC/1. Liga Österreich), Jozo Stanic (NK Varazdin/1. Liga Kroatien) und Tim Civeja ( FC Ingolstadt/3. Liga) sollen in anderen Klubs Spielpraxis sammeln, für den Bundesligakader des FCA wurden sie als nicht gut genug eingeschätzt.