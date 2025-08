Klare Niederlage und Sorgen um Claude-Maurice nach erstem Testspiel

Diesmal stand Sandro Wagner nicht im Mittelpunkt. Bei der ersten Testpartie seines FC Augsburg gegen Crystal Palace war das Interesse am Trainer des englischen Pokalsiegers deutlich größer. Oliver Glasner kommt aus Österreich, entsprechend begrüßten ihn die gut 3000 Zuschauer in Bad Wimsbach mit Applaus. Auch am Ende war Glasner obenauf, seine Mannschaft gewann mit 3:1. Neben der Niederlage sorgen sich die Augsburger auch um den verletzten Alexis Claude-Maurice.

Für den FCA war die Testpartie zum Abschluss des Trainingslagers der erste Härtetest der Vorbereitung. In den fünf Partien zuvor stand für Wagner im Vordergrund, möglichst allen Akteuren Spielzeit zu geben. Gegen den Premier-League-Klub nun ging es darum, die bisher einstudierten Abläufe mehr und mehr umzusetzen. Auch deshalb bereitete er seine Mannschaft gegen Crystal Palace wie auf eine Bundesliga-Partie vor. Mit Videosequenzen und Konzentration auf die Stärken des Gegners.

Auch seine Aufstellung lieferte einen Hinweis, wie der neue FCA-Coach den Saisonstart angehen könnte. Die erste Elf könnte exakt so auch die Pokalaufgabe in Halle angehen. Oder den ersten Spieltag in Freiburg. Mit Han-Noah Massengo stand ein Neuzugang in der Mannschaft. Der 24-Jährige soll mit seinen Fähigkeiten im defensiven Mittelfeld Wagners aktivere Spielidee unterstützen. Vor allem seine Fähigkeit, dem Gegner Bälle zu klauen, war schon im Training zu erkennen.

Freistoßvariante bringt Crystal Palace in Führung

Überlegen allerdings waren die Gäste aus England, die nach einer cleveren Freistoßvariante durch Jean-Philippe Mateta in Führung gingen (39.). Immer wieder fand Crystal Palace Lücken im Augsburger Spiel.

Gleich nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte erlebten die Augsburger einen Schreckmoment. Daichi Kamada räumte Alexis Claude-Maurice von hinten ab, der Augsburger verlangte sofort nach ärztlicher Hilfe. Der linke Knöchel war offenbar betroffen. Claude-Maurice wurde zur Seitenlinie geführt, dort erkundigte sich auch Wagner nach seinem Befinden. Es ging nicht mehr weiter, Claude-Maurice musste in die Kabine. Wenig später kassierten die Augsburger das zweite Gegentor nach einem Eckball (51.), wieder traf Mateta.

Und es kam noch schlimmer für den Bundesligisten. Erneut waren die Lücken im Abwehrverbund riesig, diesmal nutzte das Eze Eberechi zum dritten Treffer für die Engländer (68.). Immerhin verwandelte Phillip Tietz kurz vor dem Schlusspfiff einen Strafstoß zum 1:3.

FC Augsburg Dahmen - Matsima (76. Breithaupt), Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Jakic (76. Maier), Massengo, Giannoulis (76. Sorg) - Kömür, Claude-Maurice (50. Dong) - Tietz.