Der nächste Hype? FCA veröffentlicht schwarz-goldenes Römertrikot

Es war in der vergangenen Saison die zeitweise heißeste Währung in Augsburg: das rote Römertrikot. Jeder wollte es, längst nicht jeder bekam eines. Der FC Augsburg wurde vom Hype auf das Trikot überrannt: Die erste Tranche war schnell ausverkauft, ebenso wie eine Nachbestellung. Am Ende stand ein Verkaufsrekord für den FCA: Über 30.000 Trikots verkaufte der Bundesligist in der vergangenen Spielzeit, so viel wie nie zuvor. Mehr als jedes zweite verkaufte Shirt war dabei ein Römertrikot. Nun legt der FCA nach: Nach dem von den Fans designten Heimtrikot, das schon zum Abschluss der vergangenen Saison zum Einsatz gekommen war und dem roten „Schwabentrikot“ ist nun klar, wie das dritte Trikot aussieht. Es ist erneut ein Römertrikot.

Diesmal allerdings eines in Schwarz und Gold: Unter dem Slogan „Augusta Vindelicum“ wird erneut an die Geschichte der Stadt Augsburg erinnert. Erneut sind auf der Vorder- und Rückseite Fundstücke aus der römischen Antike, wie sie teilweise noch in Augsburg sichtbar sind, mit Wappen- sowie Zirbelnuss-Elementen kombiniert. Der Grundton des Shirts ist schwarz, sowohl das FCA-Wappen als auch die Ausrüster- und Partnerlogos sind in Gold gehalten. Präsentiert wird das Trikot wie schon im Vorjahr von Nicola Cavanis. Das Model ist nicht nur als Lebensgefährtin von Ex-Kicker Mats Hummels dem Fußball verbunden, sondern auch ausgewiesener FCA-Fan und arbeitete einst für den Hauptsponsor, die WWK Versicherungen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll wird in der Mitteilung des Vereins zur neuen Arbeitskleidung wie folgt zitiert: „Nachdem das Römertrikot auf so große Begeisterung gestoßen ist, haben wir gemeinsam mit unserem Ausrüster Mizuno intensiv daran gearbeitet, auch zur kommenden Saison ein besonderes Ausweichtrikot zu entwickeln.“ Das Ergebnis sei ein gelungenes Design in Schwarz und Gold, „das neue Akzente setzt und erneut an die römischen Wurzeln unserer Stadt erinnert“.

Diesmal hat der FC Augsburg etwas mehr Exemplare des Trikots geordert

Das Jersey wird wohl zumindest nicht ganz so schnell wie das Römertrikot ausverkauft sein. Die Bestellmengen, die schon etwa ein Jahr zuvor vonseiten des Vereins abgegeben werden müssen, hat der FCA laut Anfrage unserer Redaktion signifikant erhöht und nach oben angepasst. Erhältlich ist das Trikot zum Grundpreis von 89,95 Euro in den Erwachsenengrößen ab dem 8. August, dem Gründungstag des FC Augsburg. Weil an diesem Tag in Augsburg das Friedensfest stattfindet, gibt es das Trikot vorerst nur im Onlineshop zu erwerben - ab 9 Uhr startet der Verkauf. Am Samstag, 9. August, ab 9 Uhr öffnet der FCA-Store in der Maximilianstraße seinen Betrieb. Ab 10 Uhr wird das Trikot auch in der Filiale der VR Bank in der Annastraße erhältlich sein.

Den ersten Einsatz auf dem Fußballplatz wird das Trikot in den FCA-Testspielen gegen Pisa am Freitag und bei der Generalprobe gegen den Premier-League-Aufsteiger Sunderland am Samstagnachmittag um 15 Uhr haben.