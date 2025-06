FC Augsburg verpflichtet 17-jähriges Abwehrtalent aus Österreich

Der künftige Sportdirektor lässt noch auf sich warten, dennoch treibt der FC Augsburg seine Personalplanungen voran. Den Vertrag von Rechtsverteidiger Robert Gumny hat der Fußball-Bundesligist nicht verlängert. Seit Montag befindet sich der jetzt ehemalige FCA-Spieler mit seinem Heimatverein im Trainingslager. Vom polnischen Erstligisten Lech Posen war der 27-Jährige einst zum FCA gewechselt. Ob Gumny dauerhaft bei Lech Posen bleibt, ist noch ungewiss. Zugleich soll es andere Interessenten für den Abwehrspieler geben. Gumny, Reece Oxford, Fredrik Jensen, Irvin Cardona (St. Etienne/2,5 Millionen Euro Ablöse) und Marcel Lubik (Gornik Zabrze/Leihe) haben den FCA verlassen, mit Chrislain Matsima (AS Monaco/5 Mio.), Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg/4 Mio.) und Kyliane Dong (ESTAC Troyes/ablösefrei) stehen die ersten Neuzugänge fest.

Oliver Sorg wechselt von Sturm Graz zum FC Augsburg

Wobei der 20-jährige Dong aus der französischen Ligue 2 wohl zunächst in der U23 des FCA Spielpraxis sammeln dürfte. Dort wird er Mitspieler eines weiteren Neuzugangs sein, der ebenfalls der Kategorie „Talent“ zuzuordnen ist. Am Montag gab der FCA bekannt, dass er sich die Dienste des österreichischen Abwehrtalents Oliver Sorg gesichert hat. Der 17-Jährige spielte zuletzt für die Zweitvertretung von Sturm Graz in der zweiten Liga Österreichs. Sorg stammt aus der Steiermark, ist in Bruck an der Mur geboren.

2021 hatte sich Sorg der U15 des Grazer Klubs angeschlossen. Dort durchlief der Linksverteidiger mehrere Nachwuchsteams, ehe er in die zweite Mannschaft wechselte. Die abgelaufene Saison beendete Graz II auf dem achten Tabellenplatz, Sorg bestritt 22 Spiele (zwei Torvorlagen). Außerdem spielte der Nachwuchsspieler mit der U18 in der Uefa Youth League und wurde zwei Mal in den Champions League-Kader der Profis berufen. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum FCA und die Chance, hier bei einem deutschen Erstligisten Fuß fassen zu können“, lässt sich Sorg in einem Kommuniqué des FCA zitieren. Die Verantwortlichen hätten ihm aufgezeigt, wie der Weg in Richtung Bundesliga aussehen könne. „Um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen, werde ich täglich hart arbeiten und blicke den nächsten Jahren sehr positiv entgegen.“

Oliver Sorg kennt Mitspieler aus der österreichischen Nationalmannschaft

Für die Nachwuchs-Nationalteams des Österreichischen Fußball-Bundes kommt Sorg auf insgesamt 31 Spiele, vier davon im Rahmen der U17-Europameisterschaft im Frühjahr 2024. Als Spieler des Jahrgangs 2007 trifft Sorg in Augsburg auf bekannte Gesichter: Mauro Hämmerle und Florian Hangl, die beide bereits für den FCA spielen, sind Nationalmannschaftskollegen. Geschäftsführer Michael Ströll sieht in Sorg ein mögliches Talent, dass den Sprung in die Bundesliga schaffen kann. „Mit Oliver Sorg konnten wir ein weiteres internationales Talent für den FCA gewinnen, dass wir sukzessive für unsere Lizenzmannschaft aufbauen möchten.“ Sorg bringe bereits Erfahrung im Herrenfußball mit und soll an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden sowie Spielpraxis bei unserer U23 sammeln“, so Ströll.