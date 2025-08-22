Der FC Augsburg bedient sich beim FC Basel

Bisher hat sich der FC Augsburg auf dem Transfermarkt durchaus zurückgehalten. Doch jetzt, in der Schlussphase – das Transferfenster schließt am 1. September – legt der Bundesligist noch einmal nach. So vermeldete zuerst die „Basler Zeitung“, dass der FCA den 21-jährigen Anton Kade ein Jahr vor Vertragsende vom FC Basel verpflichten wird. Dies deckt sich mit Informationen unserer Redaktion, auch wenn die offizielle Verlautbarung nicht unmittelbar bevorsteht. Er soll beim FCA einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Anton Kade absolvierte 107 Pflichtspiele für den FC Basel

Der deutsche Schienenspieler, der in Berlin geboren ist und bei Hertha BSC ausgebildet wurde, soll dem Vernehmen nach für 2,3 Millionen Euro in die Bundesliga zurückkehren. Kade gilt als großes Talent und absolvierte für Hertha in der Saison 21/22 bereits vier Bundesligaspiele, ehe er mit 18 Jahren 2022 zum FC Basel wechselte. Für die Schweiz bestritt er insgesamt 107 Pflichtspiele, wurde mit Basel Schweizer Meister und Cup-Sieger.

Kade kann auf beiden Seiten sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden und soll, wenn der Transfer finalisiert ist, Dimitrios Giannoulis und auch Marius Wolf Konkurrenz machen.

Anton Kade trifft gegen die FCA U19 im Halbfinale der deutschen Meisterschaft 2022

Kade ist für einige FCA-Fans kein Unbekannter. Denn er sorgte schon bei der U19-Halbfinalserie im Mai 2022 gegen Hertha BSC bei den A-Junioren des FC Augsburg für viel Arbeit. Im Hinspiel, bei der 1:3-Heimniederlage der U19 des FCA, erzielte er in der WWK-Arena vor 9000 Zuschauern einen Treffer. Das Rückspiel verlor der FCA mit 0:2 und schied damit aus. Im Finale unterlag Hertha BSC dann Borussia Dortmund mit 1:2.

Sucht der FC Augsburg beim Karlsruher SC?

Der FCA scheint aber auch noch an einem weiteren jungen deutschen Spieler interessiert zu sein. Der 22-jährige Linksverteidiger David Herold vom Zweitligisten Karlsruher SC soll auf der Liste des FC Augsburg stehen. Herold, der in Mindelheim geboren und im kleinen Dorf Loppenhausen (Lkr. Unterallgäu) aufgewachsen ist, spielte in der Jugend bei der TSG Thannhausen, der JFG Krumbach, und dem FC Memmingen, ehe er in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München wechselte. Im Sommer 2024 holte ihn der KSC für rund 750.000 Euro Ablöse in die 2. Bundesliga. Dort absolvierte er bisher 58 Zweitligaspiele, hauptsächlich als Linksverteidiger für Karlsruhe.

SSC Neapel soll am Samuel Essende interessiert sein

Aber auch auf der Abgabeseite gibt es anscheinend Aktivitäten. So berichtet die französische Tageszeitung L’Equipe, dass der SSC Neapel an Samuel Essende interessiert sei. Der amtierende italienische Meister sucht nach einem Ersatz für Stürmer Romelu Lukaku, der sich schwer am Oberschenkel verletzt hat. Essende ist ein ähnlicher Spielertyp wie der bullige Belgier. Darum soll sich Neapel jetzt näher mit Essende beschäftigen, der beim FCA noch bis 2028 Vertrag hat. Live in der Bundesliga können ihn die italienischen Scouts derzeit aber nicht sehen. Er ist nach einer Roten Karte in der Vorsaison noch die ersten drei Bundesliga-Spiele gesperrt.