Verstärkung für die Geschäftsstelle: Der FCA präsentiert seinen ersten Neuzugang

Plus Der FC Augsburg ordnet seine Strukturen im kaufmännischen Bereich neu und holt dafür Felix Jäckle vom Bayerischen Fußballverband zurück.

Der erste Winterneuzugang des FC Augsburg ist schon da. Allerdings nicht im Kader von Trainer Enrico Maaßen, sondern im Team der Geschäftsstelle des Bundesligisten.