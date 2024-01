FC Augsburg

Viel Arbeit für nichts: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Der FC Augsburg hält mit guter Abwehr und starker Kollektivleistung gegen Bayer bis in die Nachspielzeit ein 0:0. Das reicht aber nicht, am Ende steht eine Niederlage.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Finn Dahmen: Der Torhüter zeigte viele starke Szenen, diesmal auch in der Spieleröffnung, im Eins gegen Eins (19. gegen Schick) und auf der Linie (18. gegen Grimaldo, 37. gegen Andrich und 88. gegen Hofmann). Aber auch wieder leichte Schwächen in der Strafraumbeherrschung (37. gegen Andrich und 59. gegen Schick). Am Ende verpasste er auch in seinem 30. Bundesligaspiel sein erstes zu Null. Diesmal nur um ein paar Sekunden. Note 2,5

Kevin Mbabu: Der Rechtsverteidiger stand gegen Alejandro Grimaldo über die gesamte Spielzeit unter Dauerstress. Doch mit viel Einsatz, viel Routine und Erfahrung hielt er seine Abwehrseite über weite Strecken dicht. Note 3,0

