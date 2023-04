FC Augsburg

22.04.2023

Von der Bank kommt zu wenig: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Der FC Augsburg spielt gegen den VfB Stuttgart über eine Stunde dominant. Dann muss Trainer Enrico Maaßen fünfmal wechseln, was dem FCA-Spiel nicht guttut.

Von Robert Götz

Zwar gelingt es dem FCA, den direkten Konkurrenten Stuttgart im Abstiegskampf auf Distanz zu halten. Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt beim 1:1 am Freitagabend aber aus. Das liegt auch daran, dass von der Bank zu wenig Impulse kommen. Die Noten der FCA-Spieler im Überblick:

Tomas Koubek Er stand auch beim 1:2 am 29. Oktober in Stuttgart im Tor. Ein schlechtes Omen? Nein. Der 30-jährige Tscheche spielte ruhig und abgeklärt. Hatte in der ersten Hälfte gar nicht so viel zu tun. Klärte in der zwölften Minute reaktionsschnell. Wirkte fußballerisch aktiver und stabiler als Rafal Gikiewicz, hatte einen kleinen Wackler. Auch in Halbzeit zwei nicht groß beschäftigt. Hätte das 1:1 beinahe noch mit einem Reflex verhindert, konnte den Ball aus kurzer Entfernung aber nicht festhalten. Note 3,0

