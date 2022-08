Vor dem Saisonstart: Wohin führt der Weg des FC Augsburg?

Plus Vor ein paar Wochen schien der FC Augsburg im Chaos zu versinken, jetzt herrscht wieder Zuversicht. Das kann sich aber schnell ändern.

Es schien alles mal wieder gut auszugehen für den FC Augsburg in der Saison 2021/2022. Wie die zehn Bundesliga-Spielzeiten zuvor auch. Der Klassenerhalt war schon eine Woche zuvor gesichert. Zwar nicht, weil der FCA selbst etwas dazu getan hatte. Ganz im Gegenteil: Bei RB Leipzig setzte es eine deftige 0:4-Niederlage, doch da der VfB beim FC Bayern "nur" 2:2 spielte, war der direkte Klassenerhalt schon vor dem Anpfiff der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth eingetütet. Und als der FCA dann noch mit 2:1 gegen die Franken gewann, der erste Sieg zum Saisonfinale seit 2015, dachten die beiden Geschäftsführer Michael Ströll (Finanzen) und Stefan Reuter (Sport), wenigstens an diesem Tag entspannt den Klassenerhalt genießen zu können.