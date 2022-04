FC Augsburg

Vor dem Spiel gegen Hertha BSC steckt Arne Maier im Dilemma

Plus In Berlin ist der Mittelfeldspieler des FCA aufgewachsen und ließ sich zum Fußballprofi ausbilden. Nun könnte der Leihspieler seinen Stammverein gehörig ärgern.

Von Johannes Graf

Für Arne Maier ist diese Begegnung keine beliebige. Wie auch. Maier ist in Ludwigsfelde geboren, elf Kilometer südlich der Berliner Stadtgrenze. Als Kind wechselte er zu Hertha BSC, wo er sich zum Fußballprofi ausbilden ließ. Noch immer steht er bei den Berlinern unter Vertrag. Doch am Wochenende werden aus Freunden vorübergehend Gegner. Maier trägt das Trikot des FC Augsburg, wenn die Hertha in der WWK-Arena antritt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). „Natürlich ist es ein spezielles Spiel und ich freue mich darauf. Was die Tabellenkonstellation betrifft, ist es für uns alle eine sehr wichtige Partie", betont Maier.

