Viel Unberechenbarkeit und geplantes Chaos: Beim FCA ist alles im Fluss

In gewisser Weise hat Sandro Wagner die Seiten gewechselt. Bis Sommer attestierte er Bundestrainer Julian Nagelsmann als dessen Co-Trainer. Hatte wochenlange Phasen des Planens und dachte perspektivisch. Das Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Arbeit hielt sich selten die Waage. Zwar gab es intensivere Phasen wie die Finalspiele der Nations League oder die EM-Endrunde, es folgten aber Sequenzen, in denen er seine Spieler über einen längeren Zeitraum hinweg selten zu Gesicht bekam. Jetzt ist das anders.

Wagner trainiert mit dem FC Augsburg einen Fußball-Bundesligisten. Wie die Nationalspieler in ihren Auswahlen auftreten, ist für den 37-Jährigen von zweitrangigem Wert. Ihn interessiert vordergründig, in welchem Zustand sie nach Augsburg zurückkehren. Ob er sie im nächsten Spiel einsetzen kann oder ob er bezüglich seiner Startelf Veränderungen vornehmen muss. In den bisherigen sechs Ligaspielen hat Wagner wiederholt Anpassungen vorgenommen. Gravierend waren diese vor dem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg (3:1), als gleich fünf neue Spieler in die Anfangsformation standen.

FCA-Trainer Sandro Wagner lässt ein variables System spielen

Während Sportdirektor Benjamin Weber, 42, deutlich machte, dass diese elf Spieler nun schwerlich zu verdrängen seien, lässt sich Wagner nicht in die Karten schauen. Der Trainer setzt auf seine „Leistungskultur“. Niemand soll sich allzu sicher sein und meinen, er müsse sich dem internen Konkurrenzkampf nicht stellen. Wer gut spielt, darf sich dennoch keine schwachen Trainingsleistungen erlauben. So handhabt er es auch vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Sky). Während der ehemalige Trainer Jess Thorup stets wiederholte, man kreise um sich selbst, wählt Wagner einen offeneren Ansatz. „Als FCA müssen wir schon noch schauen, was gibt uns der Gegner. Wir wollen schauen, wo wir ihm wehtun können.“

Sechs Spieltage sind in der Bundesliga absolviert. Noch immer sucht Wagner nach einer Stammelf für sein taktisch enorm flexibles System mit Pressing und verschwimmenden Positionen. Gegen Wolfsburg ließ sich eine Viererkette in der Abwehr erahnen, nachdem zuvor stets drei Innenverteidiger auf dem Rasen gestanden hatten; die Vorarbeit zum 2:0 durch Mert Kömür lieferte mit Chrislain Matsima ein extrem offensiv involvierter Abwehrspieler; und im Angriff verzichtete Wagner erneut auf einen Stoßstürmer, weil er seine „Zocker“ in Szene sehen wollte. Viel Unberechenbarkeit und geplantes Chaos also, beim FCA ist alles irgendwie im Fluss.

Dass die Metamorphose von einer reagierenden zu einer aktiven Spielweise Zeit benötigt, dessen sind und waren sich die Verantwortlichen in Augsburg bewusst. Wagners Aufgaben allerdings sind vielschichtig. Nicht nur an Ergebnissen werden er und Sportdirektor Weber gemessen. Zugleich sollen sich verstärkt eigene Talente im Bundesligateam wiederfinden. Versäumnisse aus der Vergangenheit möchte der Klub tunlichst vermeiden. Bei Mert Kömür ist es gelungen, ein Eigengewächs zu halten. Wagner denkt an die Angreifer Franjo Ivanovic (Benfica Lissabon) und Dzenan Pejcinovic sowie Linksverteidiger Aaron Zehnter (beide VfL Wolfsburg), als er sagt: „Ich bin traurig, dass sie nicht alle bei uns spielen. Wir dürfen diesen Fehler nicht nochmals machen und müssen die Jungs bei uns behalten.“

Rückkehr von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw rückt näher

So steht Wagner unter anderem vor der Aufgabe, für Noakhai Banks einen angestammten Platz zu finden. Zu Beginn der Saison musste der 18-Jährige mit seiner Rolle als Ersatzspieler zurechtkommen. Gegen Wolfsburg profitierte er von zuvor schwachen Leistungen der Kollegen und dem Ausfall Jeffrey Gouweleeuws. Banks nutzte seine Chance. Zugleich rückt die Rückkehr von Kapitän Gouweleeuw näher. Der 34-Jährige hat nach seiner Innenbandverletzung im Knie das Mannschaftstraining aufgenommen. Die Partie in Köln kommt für den bisherigen Abwehrchef und Anführer wohl zu früh, doch vor dem folgenden Heimspiel gegen RB Leipzig muss sich Wagner wohl zwischen Gouweleeuw und Banks entscheiden. Spannend die Frage, wie Alphatier Gouweleeuw bei einer Versetzung reagieren würde.

In Köln führt an Banks in der Startelf wohl kaum ein Weg vorbei. Ein Jungprofi wie er benötigt solche Spiele, um an ihnen zu wachsen. Mit der Atmosphäre im Kölner Stadion muss ein 18-Jähriger erst einmal klarkommen. Allgemein sollten es seine Spieler als Privileg sehen, in solchen Stadien Fußball spielen zu dürfen, mahnt Wagner. „Es ist ein Traum, Bundesligaspieler zu sein. Und für mich ist es ein Traum, Bundesligatrainer zu sein.“ Wagner klingt überzeugend. Er fühlt sich sichtlich wohl auf der anderen Seite.