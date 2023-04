FC Augsburg

Vor Schlüsselspiel gegen Stuttgart: So sieht die personelle Situation aus

Plus Gegen RB Leipzig fehlten die beiden treffsichersten Angreifer des FC Augsburg. Ermedin Demirovic und Mergim Berisha können gegen den VfB Stuttgart wohl spielen.

Gegen RB Leipzig fehlte dem FC Augsburg Durchschlagskraft im Angriff. Doch im Schlüsselspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) wird Trainer Enrico Maaßen voraussichtlich seine beiden besten Stürmer zur Verfügung haben. Ermedin Demirovic darf nach seiner Roten Karte und drei Spielen Sperre wieder mitwirken. Zuschauen zu müssen, das hätte ihm weh getan, erklärte er kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion. Nicht nur der 25-jährige Bosnier steht vor einer Rückkehr in den Kader und die Startelf, ebenso wird Mergim Berisha wohl rechtzeitig fit werden. Verzichten muss Trainer Maaßen, 39, auf den gelb-gesperrten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der bereits zehn Verwarnungen in dieser Spielzeit auf dem Konto hat.

Der deutsche Nationalspieler Berisha fiel wegen einer Sprunggelenkverletzung in den Partien gegen Köln (1:3) und Leipzig (2:3) aus, nun soll er dabei helfen, gegen den VfB Stuttgart einen gewaltigen Schritt zum Klassenerhalt zu machen. Bei einem Sieg wäre der FCA wohl die größten Sorgen los, bei einer Niederlage würde er nochmals in akute Abstiegsgefahr geraten. Am Dienstag trainierte Berisha, 24, der mit neun Treffern bester Augsburger Torschütze in der laufenden Runde ist, mit der Mannschaft. Maaßen räumt zwar ein, Berisha habe noch Schmerzen gehabt. Der Trainer erweckt allerdings den Eindruck, als plane er für Freitag mit dem Angreifer.

