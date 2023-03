Vorverkauf für die letzten FCA-Heimspiele gegen Union und BVB startet

Der FC Augsburg beginnt mit dem Vorverkauf für die letzten Heimspiele. Was Fans tun müssen, um an Karten für die Topspiele zu kommen.

In der zweiten Saisonhälfte werden die Tickets für Heimspiel des FC Augsburg zum begehrten Gut: Während die Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 8. April, 15.30 Uhr) bereits ausverkauft ist, sind für das Flutlichtspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 21. April, 20.30 Uhr) nur noch wenige Karten verfügbar. Nun hat der FCA bekannt gegeben, wie der Verkauf für die letzten beiden Heimpartien gegen Union Berlin (Samstag, 6. Mai, 15.30 Uhr) und Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr) abläuft.

Demnach müssen Fans, die nicht ohnehin eine Dauerkarte haben, zum einen schnell, zum anderen im Besitz einer Mitgliedschaft für den FC Augsburg sein. Denn wie bisher findet der Verkauf in verschiedenen Phasen statt, wobei Vereinsmitglieder begünstigt werden.

So funktioniert der Verkauf für die FCA-Heimspiele gegen Union und den BVB

Im Detail funktioniert der Verkauf wie folgt: Ab Donnerstag, 30. März, (12 Uhr) können sich zunächst alle FCA-Mitglieder in einer exklusiven Verkaufsphase Tickets für die letzten beiden Heimspiele gegen den 1. FC Union Berlin sowie gegen Borussia Dortmund sichern. Der exklusive Mitglieder-Vorverkauf läuft exakt eine Woche. Am Donnerstag, 6. April, (12 Uhr) beginnt dann der freie Vorverkauf für die Partie gegen Union. Für das Heimspiel gegen Dortmund können ab diesem Zeitpunkt ausschließlich Fans, die bereits im Online-Ticketshop des FCA registriert sind und in der Vergangenheit schon Tickets erworben haben, Karten kaufen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll freut sich über den Zuspruch der Fans: "Unsere Mannschaft ist zu Hause seit fünf Spielen ungeschlagen und hat attraktive Begegnungen gezeigt. Das ist sicher ein Grund, warum die vergangenen beiden Heimspiele ausverkauft waren und auch für die Partie gegen den 1. FC Köln bereits alle Tickets vergriffen sind." (AZ)

