FCA-Trainer Thorup: „Wird spannend, was dort passiert“

Etliche Spiele hat der FC Augsburg seit Jahresbeginn in der Fremde ausgetragen, nun steht ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga an. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft von Trainer Jess Thorup in der WWK-Arena mit RB Leipzig eine Spitzenmannschaft (20.30 Uhr/live DAZN). Das Hinspiel haben die Augsburger deutlich mit 0:4 verloren, nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage und elf Punkten blickt der Trainer der Begegnung zuversichtlich entgegen. Das sagte Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Spiel...

...zur Stimmungslage nach dem Spiel in Mainz:

Wir haben längere Zeit nicht im eigenen Stadion gespielt. Am Freitagabend mit Flutlicht zu Hause zu spielen, das ist immer schön. Fünf Spiele in Serie in der Bundesliga ungeschlagen zu sein, das gibt uns viel Selbstvertrauen, jedem einzelnen Spieler und der Mannschaft. Dieses Selbstvertrauen müssen wir nutzen. Auf der anderen Seite müssen wir uns in einigen Bereichen steigern, um gegen Leipzig Punkte zu holen. Wir haben uns defensiv stabilisiert und wollen uns offensiv verbessern. Daran arbeiten wir jeden Tag.

...zum Personal, das gegen RB Leipzig zur Verfügung steht:

Mads Pedersen war zuletzt auf einem guten Weg. Er hat sich aber am Sonntag verletzt (Sprunggelenk, d. R.). Die ersten Bilder zeigen einen Bänderriss. Er wird drei, vier Wochen ausfallen. Das tut mir leid für Mads. Dimitrios Giannoulis ist nach seiner Gelb-Sperre wieder dabei. Bei Elvis Rexhbecaj, Steve Mounié, Chrislain Matsima und Keven Schlotterbeck müssen wir schauen, wie sie die Belastung vertragen (waren krank, di. R.). Jeffrey Gouweleeuw hat am Dienstag wegen Rückenbeschwerden ausgesetzt, hat heute aber alles mitgemacht und wird am Freitag auf dem Platz stehen. Heute waren fast alle Spieler im Training. Wir werden elf Mann und eine sehr gute Mannschaft hinbekommen.“

...zum Zustand von Mergim Berisha nach dessen Muskelverletzung im Oberschenkel:

Mergim Berisha trainiert hart mit unserem Reha- und Athletiktrainer Frank Roßner. Wir werden nächste Woche nochmals ein MRT machen, um zu schauen, wie es jetzt aussieht. Manchmal ist mehr Flüssigkeit im Oberschenkel. Außerdem sieht man, ob eine Sehne betroffen ist? Das ist aber nichts Besonderes. Wir machen oft nach 14 Tagen ein weiteres MRT, um Gewissheit zu haben, wie lange es noch dauert.

...zu Gegner RB Leipzig und dessen Fußball-Konstrukt:

Wir freuen uns, zu Hause gegen eine Top-Fünf-Mannschaft zu spielen. Für uns eine Gelegenheit, um zu sehen, wie weit jeder einzelne Spieler und unsere Mannschaft sind. Natürlich verfolgt man, was in Leipzig passiert. Dass dort jetzt Jürgen Klopp ist, bedeutet, dass sie große Ziele haben. Es wird spannend sein, was dort in den nächsten Jahren passiert. Wenn man den Kader und Spiele anschaut, bin ich aber nicht neidisch. Wir versuchen, unsere eigene Entwicklung zu machen, mein Fokus liegt auf unserem Kader.

...zur Spielweise gegen Leipzig:

Leipzip will schönen Fußball spielen, hat ein gutes Positionsspiel und arbeitet viel mit Umschaltmomenten. Darauf haben wir uns in den vergangenen Tagen vorbereitet. Wir haben uns defensiv stabilisiert. Aber um Spiele zu gewinnen, müssen wir Tore schießen. Wie sind wir offensiver in der Denkweise? Daran trainieren wir jeden Tag. Das muss alles passen, wenn wir gegen Leipzig Punkte holen wollen. Wir haben schon gezeigt, dass wir eine Top-Fünf-Mannschaft schlagen können.

...zum Saisonziel mit reichlich Abstand zu den Abstiegsrängen:

Solange wir den Klassenerhalt nicht haben, werden wir keine anderen Ziele formulieren. Wir sprechen auch nicht intern über andere Ziele. Seit der Winterpause haben wir das sehr gut gemacht und sind auf einem guten Weg. Damit sind wir zufrieden. Wir versuchen, von Spiel zu Spiel so viele Punkte wie möglich zu holen. Darauf liegt unser Fokus.