FC Augsburg

vor 19 Min.

War Heidenheim der Start der FCA-Erfolgsgeschichte?

Plus Am 22. Oktober startete Jess Thorup mit einem 5:2-Sieg beim 1. FC Heidenheim als FCA-Trainer in die Bundesliga. Nun kommt der Aufsteiger am Samstag in die WWK-Arena. Was seitdem passiert ist.

Von Robert Götz

Der Start in seine persönliche Bundesliga-Expedition hätte für Jess Thorup nicht schlechter laufen können. Bei seinem ersten Spiel als Trainer des FC Augsburg lag er an diesem ungemütlichen 22. Oktober nach nur 18 Minuten mit 0:2 beim 1. FC Heidenheim in Rückstand. Ein Desaster schien sich für den Bundesliga-Novizen und sein Team beim Aufsteiger anzubahnen. Und wer weiß, ob Thorup am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem „Rückspiel“ der Heidenheimer am Samstag in der WWK-Arena (15.30 Uhr/Sky) nach Europa-Ambitionen gefragt worden wäre, hätte seine Mannschaft das Spiel nicht noch in einen 5:2-Sieg umgewandelt.

Der FCA dreht das Spiel in Heidenheim und macht aus einem 0:2 ein 5:2

Das tat es aber mit drei Toren noch vor der Halbzeit und zwei Treffern in Abschnitt zwei. „Das war ein schöner Start für die Mannschaft und für mich. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich die Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten betrachte“, sagt Thorup. Der 54-Jährige kann nach rund fünfmonatigem Wirken eine durchaus beeindruckende Zwischenbilanz ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen