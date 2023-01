FC Augsburg

vor 19 Min.

Warum Caligiuri beim FCA unzufrieden ist

Plus Der Routinier kam in den bisherigen 15 Partien kaum zum Einsatz. Auch, weil sich noch keine feste Position für den bald 35-Jährigen fand.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Daniel Caligiuri hat in seiner Karriere viel erlebt. Eigentlich genug für ein Fußballerleben. 35 Jahre wird der Routinier des FC Augsburg am Sonntag. Seit Sommer 2020 ist er in Augsburg unter Vertrag, seitdem war er regelmäßig Stammspieler. Bis zu dieser Saison. In den 15 Partien unter Enrico Maaßen hatte Caligiuri deutlich weniger Einsatzminuten als gewohnt. Eine Situation, die für ihn neu ist. "Keine Frage, ich bin unzufrieden gewesen mit der Hinrunde", sagte er nun im Trainingslager in Spanien. Eine Erfahrung, die er nicht unbedingt noch gebraucht hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen