FC Augsburg: Warum Cedric Zesiger von Sandro Wagners Fußballidee schwärmt

FC Augsburg

Warum Cedric Zesiger von Sandro Wagners Fußballidee schwärmt

Der mutigere Ansatz des neuen Augsburger Trainers Sandro Wagner gefällt dem Innenverteidiger. Seit Donnerstag ist klar, wer Kapitän des FCA sein wird.
Von Marco Scheinhof
    Cedric Zesiger hofft auch in der neuen Saison auf einen Stammplatz beim FC Augsburg.
    Cedric Zesiger hofft auch in der neuen Saison auf einen Stammplatz beim FC Augsburg. Foto: Klaus Rainer Krieger 

    Für Cedric Zesiger waren es herausfordernde Tage in Österreich. Zum einen sportlich, weil ein Trainingslager immer anstrengend ist. Für ihn aber auch persönlich, weil er gut eine Woche getrennt von seiner Familie war. Erst vor wenigen Monaten hatte es Nachwuchs im Hause Zesiger gegeben, seine Freundin brachte einen Sohn auf die Welt. Der ist mittlerweile fünf Monate alt, Zesigers Sehnsucht nach seiner Familie war groß.

