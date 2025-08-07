Warum Cedric Zesiger von Sandro Wagners Fußballidee schwärmt

Für Cedric Zesiger waren es herausfordernde Tage in Österreich. Zum einen sportlich, weil ein Trainingslager immer anstrengend ist. Für ihn aber auch persönlich, weil er gut eine Woche getrennt von seiner Familie war. Erst vor wenigen Monaten hatte es Nachwuchs im Hause Zesiger gegeben, seine Freundin brachte einen Sohn auf die Welt. Der ist mittlerweile fünf Monate alt, Zesigers Sehnsucht nach seiner Familie war groß.
FC Augsburg
