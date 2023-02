FC Augsburg

vor 24 Min.

Warum der 19-jährige Engels aus dem FCA-Team nicht mehr wegzudenken ist

Plus Arne Engels ist nach der Winterpause die große Überraschung beim FC Augsburg. Seine Entwicklung überrascht sogar den Belgier selbst manchmal.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Arne Engels war müde. Er schlich langsam durch die Katakomben der Augsburger Fußball-Arena. Seine Fußballschuhe hatte er ausgezogen, die Füße steckten in Badelatschen. An der linken Ferse leuchtete eine große, rote Blase. Fast 13 Kilometer war der Belgier zuvor beim 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen gelaufen. 72 intensive Läufe waren darunter, zudem erreichte eine Passquote von gut 70 Prozent. Sein Trainer Enrico Maaßen hatte all diese Daten schon während der Pressekonferenz parat. Weil er wohl wusste, dass das Thema des Gesprächs schnell auf Engels kommen würde.

