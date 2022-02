Warum der FCA im Abstiegskampf steht, wo er steht

Plus Vor der Rückrunde wähnte sich der FC Augsburg auf dem richtigen Weg. Doch die Auftritte der Mannschaft nähren Zweifel.

Einblicke zu bekommen, das fällt dieser Tage schwer. Nicht nur wegen der jüngsten Corona-Infektion von Cheftrainer Markus Weinzierl hat sich der FC Augsburg Vorsicht verschrieben. Das Virus bereitet weiterhin Probleme, die Infektionszahlen sind immens, der Spiel- und Trainingsbetrieb soll möglichst wenig Einfluss von außen erhalten. Der FCA schottet sich ab. Kaum zu erfahren ist also, wie die Mannschaft und die sportliche Leitung des Fußball-Bundesligisten mit der aktuellen Situation umgehen.