FC Augsburg

vor 33 Min.

Warum der FCA-Sieg in Bremen für Verteidiger Bauer so besonders war

Plus Maximilian Bauer feiert seinen ersten FCA-Sieg in der Startelf. Genau das hatte ihm Torwart Gikiewicz prophezeit. Der Innenverteidiger hat bisher seine Chance genutzt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Diese Art der Entspannung hätte Maximilian Bauer am Samstag schon gut brauchen können. Sich an den See setzen und in Ruhe angeln. So weit ist der 22-Jährige aber noch nicht. Er macht gerade den Angelschein, in den nächsten Tagen sollten alle Prüfungen bestanden sein. Bis dahin muss er sich noch anders ablenken nach so emotionalen Partien wie dem Augsburger 1:0-Sieg in Bremen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen