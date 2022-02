FC Augsburg

vor 47 Min.

Warum der FCA trotz Relegationsplatz noch ruhig bleibt

Plus Gegen Freiburg musste Markus Weinzierl tatenlos zusehen, gegen Dortmund kann er einwirken. Allerdings muss er den Ausfall eines Torjägers hinnehmen.

Von Johannes Graf

Glaubt man Markus Weinzierl, so hat er selten so gelitten. Die Begegnung mit dem SC Freiburg (1:2) verfolgte er wegen seiner häuslichen Quarantäne nicht am Seitenrand, sondern vor dem Fernseher. „Das ist eine Sichtweise, die ich nicht kannte, die ich nicht mehr brauche“, berichtet der 47-Jährige. Langweilig sei es sonst gewesen, viel Zeit zum Nachdenken hätte er gehabt. Seit Mittwoch steht Weinzierl nach überstandener Corona-Infektion wieder auf dem Trainingsplatz. Arbeitet daran, seiner Mannschaft zu Konstanz in ihren Leistungen zu verhelfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen