Warum der FCA um Rafal Gikiewicz und Mergim Berisha bangt

Plus Muss der FC Augsburg im Abstiegsduell gegen den 1. FC Köln auf Torjäger Mergim Berisha und Torhüter Rafal Gikiewicz verzichten? FCA-Trainer Enrico Maaßen gibt sich trotz der Personalsorgen entspannt.

Von Robert Götz

Am Donnerstagvormittag hat Enrico Maaßen ein intensives Training für die Stürmer und Torhüter des FC Augsburg vorgesehen. Zuerst gab es eine Spielform auf einem kleinen, engen Feld mit vielen Abschlüssen, dann noch ein Torschusstraining. Der FCA-Trainer, so machte es den Eindruck, will auf einen möglichen sportlichen Super-Gau vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Köln vorbereitet sein. Denn bei der öffentlichen Trainingseinheit fehlten Stammtorhüter Rafal Gikiewicz und Top-Torjäger Mergim Berisha. Beide trainierten nur individuell.

Mergim Berisha hat aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg einen dicken Knöchel

Würde das Duo ausfallen, müsste Maaßen zwei tragende Säulen seiner Mannschaft kurzfristig ersetzen. Berisha erzielte bisher neun Treffer und ist quasi in der Offensive die Lebensversicherung des FCA.

