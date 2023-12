FC Augsburg

vor 30 Min.

Warum der FCA wieder groß in Mode ist

Jess Thorup kommt bei den FCA-Fans gut an. Hier bei einer Autogrammstunde in einem Modehaus.

Plus Augsburgs Trainer Jess Thorup hat nicht nur den sportlichen Umschwung geschafft, auch durch seine Kleidung fällt er auf. Die Fans jedenfalls honorieren seine Leistung.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Jess Thorup muss überlegen. Ist er denn nun der bestgekleidete Trainer der Fußball-Bundesliga? Der Däne lacht. "Was soll ich dazu sagen?", fragt er. Thorup gibt zusammen mit Torwart Finn Dahmen Autogramme in einem Augsburger Modehaus am Rathausplatz. Die Fans stehen Schlange auf der Treppe in den ersten Stock. Sie haben Trikots des FC Augsburg in den Händen und natürlich ihre Mobiltelefone. Erst eine Unterschrift, dann noch ein gemeinsames Foto. "Danke, dass Sie da sind und so gute Arbeit leisten", sagt ein Fan zu Thorup.

Der Däne kommt gut an. Bei den Fans, aber auch der Mannschaft. "Der Trainer stellt uns immer super ein. Er hat einen großen Anteil an den erfolgreichen Wochen", sagt Dahmen. Seit der Däne Trainer des FCA ist, hat der Bundesligist kein Spiel mehr verloren. Das soll am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen so bleiben.

