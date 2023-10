Warum die Begegnung mit dem SV Darmstadt 98 für den FCA wegweisend ist

Plus Sechs Spieltage hat der FCA in der Bundesliga absolviert. Doch das kommende Heimspiel gegen Darmstadt ist für die Mannschaft und Trainer Maaßen keines wie jedes andere.

Die Bundesliga-Saison ist noch jung, doch dem FC Augsburg mangelt es nicht an bedeutungsvollen Partien. Wenn der SV Darmstadt 98 in Augsburgs Arena antritt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), scheint ein Erfolg beinahe Pflicht. Fragen und Antworten, warum diese Begegnung keine wie jede andere ist.

Fünf Punkte und Platz 14 nach sechs Spielen. Wie lässt sich diese Bilanz gegenüber früheren Spielzeiten einordnen?