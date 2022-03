FC Augsburg

"Bitter": Warum die FCA-Niederlage in Stuttgart verdient war

Plus Trotz zweimaliger Führung verliert der FCA gegen den VfB Stuttgart. Welche Gründe die Verantwortlichen nennen und wie sie auf den Rückschlag im Abstiegskampf reagieren.

Von Johannes Graf

Zumindest die Zuneigung und das Mitgefühl der Anhängerschaft war den Fußballern des FC Augsburg geblieben. Beinahe wirkte es, als hätten sie gewonnen, derart euphorisch wurden sie vor dem Gästefanblock in der Stuttgarter Arena empfangen. Freundlich und mit reichlich Applaus. Manchen Spieler dürfte das getröstet haben, letztlich aber überwog die Enttäuschung. "Bitter" war jenes Wort, das im Nachgang dieses 2:3 (2:1) Spieler und Verantwortliche des FCA wiederholt bemühten. Die Augsburger hatten die riesige Chance verpasst, sich ein großes Stück aus der Gefahrenzone zu entfernen. Lediglich das bessere Torverhältnis lässt sie in der Bundesligatabelle vor Hertha BSC (26 Punkte/Relegationsplatz) stehen, ein Punkt trennt sie vom direkten Abstiegsrang. Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter reagierte äußerlich gelassen. "Es können nicht jedes Wochenende alle für uns spielen", meinte er. Umso bedeutender wäre ein Erfolg in Stuttgart gewesen.

