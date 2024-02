FC Augsburg

18:00 Uhr

Warum die Partie in Darmstadt wegweisend für den FCA ist

Plus Der FC Augsburg lässt regelmäßig die Chance liegen, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. In Darmstadt bietet sich mal wieder die Gelegenheit.

Von Johannes Graf

Am eigenen Leib erfahren hat Jess Thorup das bislang nicht. Schließlich stand der Däne beim FC Augsburg nicht in der Verantwortung, als die Führungsriege des FC Augsburg zu ihrer allumfassenden Analyse ausholte. Auch Sportdirektor Marinko Jurendic hat lediglich aus Erzählungen davon gehört, wie die Geschehnisse der vergangenen Saison aufgearbeitet worden waren. Damals, im Sommer, noch im Mittelpunkt: Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Enrico Maaßen. Die kurze Fassung: Die Augsburger Spieler – und das wiederholt – zeigen Leistungen und holen Ergebnisse, die gerade so zum Klassenerhalt reichen. Gipfelnd im Umstand, dass lediglich ein Tor des VfB Stuttgart fehlte, um den FCA im Sommer in die Relegation gegen den Abstieg zu schicken.

Thorup (54) und Jurendic (46) haben in den vergangenen Wochen und Monaten etliches zum Positiven gewendet, Ausdruck dessen ist der beträchtliche Abstand zum Relegationsplatz (neun). Nach dem jüngsten Erfolg gegen den SC Freiburg dürfen die Augsburger zufrieden aufs Tableau blicken. Doch, so komisch es sich anhören mag, genau darin besteht für Thorup und Jurendic die Herausforderung vor dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nicht wieder in gewohnte Muster zu verfallen. Nicht wieder sich zurückzulehnen. Nicht wieder zu denken, der Klassenerhalt wird ein Selbstläufer. Stattdessen: Ansprüche anmelden. Sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden Ziele nach oben korrigieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen