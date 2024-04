FC Augsburg

vor 16 Min.

Warum die Torhüter des FCA im Fokus bleiben werden

Plus Den Vertrag mit Torwartrainer Marco Kostmann hat der FCA nicht verlängert. Wer wird ihn ersetzen und bleibt Ersatzmann Tomas Koubek? So ordnet Stammtorhüter Finn Dahmen die Situation ein.

Von Johannes Graf

Wenn Finn Dahmen in der Pause den Weg in die Kabine antritt, weiß er Marco Kostmann an seiner Seite. Der Torhüter des FC Augsburg und dessen Torwarttrainer reden dann kurz über die Geschehnisse der ersten Spielhälfte. Kostmann, 58, gibt seinem Schützling Feedback. Was Dahmen gut oder weniger gut gemacht hat, wo er aufpassen muss, was er ändern kann. Die beiden verbringen in der täglichen Arbeit viel Zeit miteinander, auf dem Trainingsplatz oder in der Analyse. Beide betraten beim Fußball-Bundesligisten Neuland, beide waren vor der laufenden Saison nach Augsburg gewechselt. Dahmen bezeichnet die Zusammenarbeit als "Glücksfall", spricht von einem "coolen Jahr, das sehr viel Spaß gemacht" habe. "Ich habe mich enorm weiterentwickeln können", betont Dahmen.

Kostmann geht: Was muss der neue Torwarttrainer des FCA mitbringen?

Am Saisonende werden sich die Wege von Dahmen und Kostmann trennen. Die sportliche Leitung des FCA hat sich entschieden, den Vertrag mit Kostmann nicht zu verlängern. Sportdirektor Marinko Jurendic begründete diesen Schritt damit, dass man nun die Gelegenheit hätte, sich neu auszurichten und setzte den Vorgang in einen gesamtheitlichen Zusammenhang. "Es geht darum, dass wir – wie beim Cheftrainer auch – Personen holen, die zu unserer Philosophie passen", sagt Jurendic. Welche Anforderungen der künftige Torwarttrainer mitbringen muss, darauf wollte der 46-Jährige nicht näher eingehen. Gesucht werde aber nach einer dauerhaften Lösung für die nächsten zwei, drei Jahre. Dahmen: "Wenn der Torwarttrainer feststeht, werde ich mit Sicherheit einer der Ersten sein, der davon erfährt, und mit ihm in den Austausch gehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen