FC Augsburg

06:28 Uhr

Warum diese Rückrunde für Finnbogason so wichtig ist

Plus Einmal mehr versucht der Angreifer des FCA verletzungsfrei zu bleiben. In den nächsten Wochen und Monaten werden der Verein und der Isländer eine Entscheidung treffen.

Von Johannes Graf

Es war im Sommer, als Alfred Finnbogason mal wieder den Zuversichtlichen gab. Auf der Terrasse des Seehotels am Walchsee wurde er wie sooft gefragt, ob er seine Leidenszeit, seine unzähligen Verletzungen, seine mehrwöchigen und -monatigen Ausfälle nun hinter sich lassen könne. Gezwungen lächelte der Isländer und meinte, er könne sich selbst nicht mehr darüber reden hören. Letztlich erzähle er stets die gleiche Geschichte. Am Dienstag ist Finnbogason 33 Jahre alt geworden. Wer weiß, wie viele Tore der Angreifer des FC Augsburg in seiner Karriere erzielt hätte, hätte er durchschnittliche Ausfallzeiten eines Bundesligaspielers. Hat er aber nicht. Denn wenig verwunderlich, seit Sommer änderte sich wenig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

