Warum Dion Beljo beim FCA unzufrieden ist

Plus Der Angreifer schnürt im Test gegen Jahn Regensburg einen Dreierpack. Wirklich darüber freuen kann sich der 21-jährige Kroate aber nicht. Das hat mit der Konstellation im Angriff des FC Augsburg zu tun.

Von Johannes Graf

So etwas sieht man tatsächlich selten. Dass sich zwei Spieler in einem Testspiel darum streiten, wer denn nun den Strafstoß ausführen darf. Doch Dion Beljo stand an diesem Tag nicht der Sinn danach, gönnerhaft seinem Kollegen Phillip Tietz den Ball zu überlassen. Ein paar Sekunden lang zerrten sogar beide in der 21. Spielminute an der Kugel. Ersatzkapitän Elvis Rexhbecaj musste schlichten, ehe Tietz einlenkte, Beljo antrat und sicher verwandelte. Diese eine Szene verdeutlichte, wie entschlossen Beljo im Test gegen Jahn Regensburg zu Werke ging. Welch ernste Sache für ihn diese auf dem Papier belanglose Partie darstellte.

Beljo ärgerte sich an diesem Nachmittag über Mitspieler, wenn sie ihn nicht anspielten. Ärgerte sich über sich selbst, wenn ihm der Ball versprang. Und, wie sich im Gespräch nach der Partie zeigen sollte, ärgerte sich zugleich über seine Gesamtsituation beim FC Augsburg. "Ich bin sehr enttäuscht, wie die vergangenen Wochen gelaufen sind", betonte Beljo im Bauch der Arena. Er sei vor allem unzufrieden damit, wie wenige Einsatzminuten er derzeit bekomme. Als junger Spieler benötige er Spielpraxis, fügte er noch hinzu.

