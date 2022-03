Warum Dorsch auf dem Weg zum Führungsspieler des FCA ist

Plus Niklas Dorsch nimmt beim FC Augsburg eine immer wichtigere Rolle ein. Manchmal aber übertreibt er es mit seinem Einsatzwillen. Ein anderer Spieler verletzt sich schwer.

Kurz vor Schluss stand Niklas Dorsch vor seinem Fernseher. Die gesamte Partie über hatte er mitgefiebert, von Augsburg aus erleben müssen, wie sich seine Kollegen in Bielefeld schlugen. Dorsch war nach seiner fünften gelben Karte gesperrt, es war ein schwieriger Abend für den emotionalen Dorsch. „Ich schaue mit erhöhtem Puls zu“, gibt er zu. Dass er keinen Einfluss nehmen könne, sei das größte Problem gewesen. Immerhin fand der Abend durch den 1:0-Sieg ein glückliches Ende. „Als endlich das Tor gefallen ist, bin ich aufgesprungen und stand vor dem Fernseher“, erzählt der 24-Jährige.