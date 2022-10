FC Augsburg

Warum es beim FCA nicht zu emotional werden darf

Plus Zuletzt ging es in Spielen des FC Augsburg teilweise hoch her. Trainer Enrico Maaßen befürchtet, dass das Auswirkungen auf die Schiedsrichter haben könnte.

Von Marco Scheinhof

Ohne Emotionen wird es nicht gehen. In keinem Fußball-Spiel. Und schon gar nicht in der Bundesliga. In den vergangenen Wochen aber schien es der FC Augsburg etwas zu übertreiben mit den Gefühlsregungen – auf und neben dem Platz. Letztes Beispiel: Die Hinausstellung von Iago wegen einer Unbeherrschtheit am Samstag in der Partie gegen Leipzig, in deren Folge aus der Augsburger 3:0-Führung noch ein 3:3 wurde. Iago musste gemäß des internen Strafenkatalogs eine Geldstrafe zahlen, zudem entschuldigte er sich bei seinen Kollegen.

